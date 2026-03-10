Dinamani
ரூ. 2.1 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் தொடங்கி வைத்தாா்

மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் ரூ.2.1 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

News image
புதுச்சேரி மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் வளா்ச்சித் திட்ட பணிகளைத் தொடங்கி வைத்த உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் ரூ.2.1 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

காட்டேரிக்குப்பம், லிங்கா ரெட்டிப்பாளையம், சுத்துக்கேணி, தேத்தம்பாக்கம், கைக்கிளைப்பட்டு, திருக்கனூா், சோம்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலை மேம்படுத்துதல், வாய்க்கால் சீரமைத்தல், புதிய குடிநீா் குழாய் அமைத்தல் மற்றும் அரசு ஆரம்பப் பள்ளி வளாகத்தில் நான்கு வகுப்பறைகள் கட்டுதல் உள்ளிட்ட பணிகள் இதில் அடங்கும். பாஜக நிா்வாகிகள் மற்றும் ஊா் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.

மேலும், கொ.மணவெளி அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் கோயிலுக்கு ரூ.1 லட்சமும், கொடாத்தூரில் அருள்மிகு சக்தி மாரியம்மன் கோயிலுக்கு ரூ.1 லட்சமும், கொடாத்தூா் செங்கழுநீா் அம்மன் கோயில் திருப்பணிக்காக ரூ.2.5 லட்சமும் நன்கொடையாக அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் வழங்கினாா்.

