Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
புதுச்சேரி

5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகள் நாட்டுக்கு மிக முக்கியமானது: கம்யூனிஸ்ட் தேசிய செயலா் ஆனிராஜா

5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நாட்டுக்கு மிக முக்கியமானது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தேசிய செயலா் ஆனி ராஜா கூறினாா்.

News image
புதுச்சேரியில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலா் ஆனிராஜா. உடன் மாநில செயலா் அ.மு.சலீம், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா.கலைநாதன்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நாட்டுக்கு மிக முக்கியமானது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தேசிய செயலா் ஆனி ராஜா கூறினாா்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் புதுச்சேரி மாநிலக் குழு கூட்டம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு கட்சியின் மாநில செயலா் அ. மு. சலீம் தலைமை வகித்தாா். தேசிய குழு உறுப்பினா் தினேஷ் பொன்னையா பணி அறிக்கையை வாசித்தாா். முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா. கலைநாதன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

இதில் பங்கேற்ற பின்னா் தேசிய செயலா் ஆனி ராஜா செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:

நடைபெறவிருக்கும் 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் வேட்பாளா்களை நிறுத்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முடிவு எடுத்துள்ளது. ஐந்து மாநிலங்களில் நடைபெறுவது சட்டப்பேரவைகளுக்கான தோ்தல் மட்டுமல்ல, இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்கான தோ்தல். மதச்சாா்பற்ற சக்திகள் ஒன்றிணைந்து இந்தத் தோ்தலைச் சந்திக்கிறோம்.

நாட்டில் அரசியல் சாசன சட்டத்தின்படி ஆட்சி நடைபெறவில்லை. அமெரிக்க அதிபா் ட்ரம்ப் கூறும் கொள்கைகளை பிரதமா் மோடி அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தியாவை அடமானம் வைத்து விட்டாா்கள். எரிபொருள் தட்டுப்பாடு பற்றி எந்தக் கவலையும் இல்லாமல் அமெரிக்காவின் முடிவுகளுக்கு பாஜக அரசு செவி சாய்த்து வருகிறது.

நாடு முழுவதும் சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

நாட்டில் என்ன நடக்கிறது, எங்கிருந்து நாம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குகிறோம். எவ்வளவு வருகிறது என மத்திய அரசு மக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

புதுச்சேரியில் இண்டி கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 4 தொகுதிகளைக் கேட்டுள்ளது என்றாா் ஆனி ராஜா.

இக்கூட்டத்தில், புதுச்சேரி வக்ஃபு வாரியத்தில் ஆா்எஸ்எஸ் பற்றாளா் இருப்பதால் அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும், மின்துறையில் பிரிபெய்டு மீட்டா் திட்டத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும். எப்டி, பாரதி, சுதேசி ஆலைகளை இணைத்து ஜவுளி பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

டிரெண்டிங்

திமுக கூட்டணி : எந்தெந்த தேதிகளில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை! - முழு விவரம்

திமுக கூட்டணி : எந்தெந்த தேதிகளில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை! - முழு விவரம்

போட்டியிடும் தொகுதிகளை கூடுதலாகக் கேட்போம்! - மு. வீரபாண்டியன்

போட்டியிடும் தொகுதிகளை கூடுதலாகக் கேட்போம்! - மு. வீரபாண்டியன்

பாஜக ஏற்படுத்தும் பிம்பம் பலனளிக்காது! - சிபிஐ மாநிலச் செயலாளா் மு. வீரபாண்டியன்

பாஜக ஏற்படுத்தும் பிம்பம் பலனளிக்காது! - சிபிஐ மாநிலச் செயலாளா் மு. வீரபாண்டியன்

பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், பெரு முதலாளிகள் நலனுக்கான பட்ஜெட்!: இந்திய கம்யூ. மாநில செயலா் மு.வீரபாண்டியன்

பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், பெரு முதலாளிகள் நலனுக்கான பட்ஜெட்!: இந்திய கம்யூ. மாநில செயலா் மு.வீரபாண்டியன்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு