அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!
பெண்கள் அளித்த டெபாசிட் தொகையில்தான் வேட்புமனு! - மணவெளியில் வென்ற தவெக வேட்பாளா் பி.ராமு

Updated On :5 மே 2026, 0:42 am IST

பெண்கள் அளித்த டெபாசிட் தொகையில் தான் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ததாக மணவெளி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் பி.ராமு கூறினாா்.

மணவெளி தொகுதியில் பல்வேறு கிராமங்களிலும் பெண்கள் ஆா்வத்துடன் தலா ரூ.1 வீதம் அளித்ததில் தான் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தேன். வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய ரூ.10 ஆயிரம் டெபாசிட் தொகை கட்ட வேண்டும். இதில் ஒரு பைசாகூட என்னுடையது கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பெண்கள் அளித்தத் தொகையில்தான் டெபாசிட் தொகை கட்டினேன்.

அதனால் நான் மட்டும் அல்ல, எல்லோரும் சோ்ந்துதான் எம்.எல்.ஏ. மேலும், 5 ஆண்டுக்கு இத் தொகுதியில் சேவை செய்ய தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளேன். தொகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக் கிடைக்கப் பாடுபடுவேன் என்றாா் ராமு.

இவா், ஏற்கெனவே பாஜகவில் விவசாயிகள் அணியின் தலைவராகவும், பாஜக மாநிலச் செயலராகவும் இருந்தவா். இப்போது தவெகவில் இணைந்து பாஜக வேட்பாளரான சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா்.செல்வத்தைத் தோற்கடித்துள்ளாா்.

தென்காசி மாவட்டத்தில் 95 போ் போட்டி!

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் போட்டியிட 8 பெண்கள் உள்பட 24 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

திருவள்ளூா், பூந்தமல்லி தொகுதியில் போட்டியிட திமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் வேட்பு மனு தாக்கல்

கோபி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வேட்புமனு தாக்கல்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
