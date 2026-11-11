சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை குறித்து விவாதிக்க எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: புதுச்சேரி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் வலியுறுத்தல்
புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையைத் தீா்ப்பது தொடா்பாக விவாதிக்க எம்எல்ஏக்களின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏஎம்எச். நாஜிம் வலியுறுத்தினாா்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சி தலைவா் ஏஎம்எச். நாஜிம்.உடன் திமுக எம்எல்ஏக்கள் செந்தில்குமாா், காா்த்திகேயன், விக்னேஷ் கண்ணன்.
புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையைத் தீா்ப்பது தொடா்பாக விவாதிக்க எம்எல்ஏக்களின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏஎம்எச். நாஜிம் வலியுறுத்தினாா்.
இது குறித்து அவா் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளா்களிடம்புதன்கிழமை கூறியது:
புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைகளில் காலியாக உள்ள செவிலியா் பணியிடங்களை நிரப்புமாறு திமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவையில் குரல் கொடுத்தனா். இதற்காக 170 பணியிடங்களை நிரப்ப முதல்வா் என்.ரங்கசாமி ஏற்கெனவே கோப்பு அனுப்பிவிட்டாா். ஆனால் கோப்பு எங்கு இருக்கிறது என்றே தெரியவில்லை. முதல்வரின் நிா்வாகம், துணைநிலை ஆளுநரின் நிா்வாகம்
என்று தனித்தனியாகச் செல்வதால் புதுச்சேரி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
புதுச்சேரி கொலை நகரமாக மாறி வருகிறது. போலீஸ் உயரதிகாரிகள் அதிக அளவில் இருந்தும் இங்கு குற்றங்கள் பெருகியுள்ளன. இது தொடா்பாக உள்துறை அமைச்சா் நமச்சிவாயத்தைச் சந்தித்துப் பேச முடியவில்லை. எனவே முதல்வா் ரங்கசாமி அனைத்து எம்எல்ஏக்களின் கூட்டத்தைக் கூட்டி சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை தொடா்பாக விவாதித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை காரணம் கஞ்சா. புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்துதான் தீா்வு என்பது திமுகவின் எண்ணம். வரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் திமுக எம்.பிக்களை ஒருங்கிணைத்துப் போராடுவோம் என்றாா்.
இப் பேட்டியின்போது திமுக எம்எல்ஏக்கள் செந்தில்குமாா், காா்த்திகேயன், விக்னேஷ் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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