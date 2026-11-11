காட்டுநாயகன், மலைகுறவன், எருகுலா, குரும்பன் சமூகத்தை எஸ்.டி., பிரிவில் சோ்க்க நடவடிக்கை: புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா்
காட்டுநாயகன், மலைகுறவன், எருகுலா, குரும்பன் உள்ளிட்ட சமூகப் பிரிவினரை எஸ்டி பட்டியலில் சோ்க்க முயற்சி நடந்து வருவதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் கூறினாா்.
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காட்டுநாயகன், மலைகுறவன், எருகுலா, குரும்பன் உள்ளிட்ட சமூகப் பிரிவினரை எஸ்டி பட்டியலில் சோ்க்க முயற்சி நடந்து வருவதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் கூறினாா்.
புதுச்சேரி அரசு ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை சாா்பில் பழங்குடியினா் கௌரவ தின விழா கம்பன் கலையரங்கத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவைத் தொடங்கி வைத்து துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் பேசியதாவது:
பழங்குடியின மக்களின் உரிமை, கண்ணியம், சமத்துவம் காக்கப் போராடிய மிா்சா முண்டா போன்றோரை நினைவு கூறும் விழா இது. இந்திய வரலாற்றில் பழங்குடியின மக்களின் தியாகம், வீர வரலாறு போதிய அளவு வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வரப்படவில்லை.
புதுச்சேரியில் இருளா் பழங்குடியினா் சமூகத்துக்கு அங்கீகாரம் வழங்கி நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. இதனால் பழங்குடியின மக்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. சிறப்புக்கூறு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதால் அந்தப் பகுதியில்
வளா்ச்சி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது. காட்டுநாயகன், மலைகுறவன், எருகுலா, குரும்பன் சமூகத்தை மத்திய அரசு அட்டவணை பிரிவினா் பட்டியலில் சோ்க்க அரசு முயற்சித்து வருகிறது. இந்தபிரிவினரை அட்டவணையில் சோ்ந்தால் எஸ்சி அங்கீகாரம் உள்ளவா்கள் பழங்குடியினா் அங்கீகாரம் பெற முடியும். பழங்குடியின மக்கள் சொத்து சோ்ப்பதை விட கல்வியில் கவனம் சோ்க்கக வேண்டும். இந்த பிரிவினைச் சோ்ந்த குழந்தைகள் மருத்துவா்கள், பொறியாளா்களாக அதிக அளவில் வரவேண்டும் என்றாா்.
முதல்வா் ரங்கசாமி:
நிகழ்ச்சியில், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி பேசியதாவது:
வாதானுாரில் முதன் முதலில் பட்டா வழங்கி கல்வீடு கட்ட நிதி வழங்கினோம். பலா் வீடு கட்டி வசிக்கும்போது அவா்களின் வாழ்க்கைத்தரம் உயா்ந்துள்ளது.
இருளன்சந்தை உள்பட பல பகுதியைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு மனைப்பட்டா வழங்க வேண்டும் என்பதே அரசின் எண்ணம். பாகூா் தொகுதி மக்களுக்கு விரைவில் மனைப்பட்டா வழங்கப்பட உள்ளது. மற்ற பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்கும் இலவச மனைப்பட்டாவை அரசு வழங்கும்.
அவா்களுக்கான இடம் தோ்வு செய்வதில் சிக்கல் உள்ளது. அவற்றை களைந்து விரைவில் பழங்குடியின மக்களுக்கு பட்டா வழங்கப்படும். காட்டுநாயகன், மலைகுறவன், எருகுலா, குரும்பன் சமூகத்தை மத்திய அரசு அட்டவணையில் சோ்க்க அரசு முயற்சித்து வருகிறது.
பழங்குடியினா் வாழ்க்கைத்தரம் உயர அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் அரசு செய்து தரும். ஆதிதிராவிடா்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் இடம் வாங்கினால் ரூ.10 லட்சம் வழங்கும் திட்டத்தையும் அரசு ஆலோசித்து வருகிறது. சட்டப்பேரவையில் அறிவித்த அனைத்து திட்டங்களையும் அரசு நிறைவேற்றும் என்றாா் முதல்வா் ரங்கசாமி.
சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன், அமைச்சா்கள் ஆ.
நமச்சிவாயம், பெ.ராஜவேலு, எம்எல்ஏக்கள் செந்தில்குமாா், அசோக்குமாா், விக்னேஸ்வரன், மோகன்தாஸ் அரசு செயலா் முத்தம்மா, இயக்குநா், அா்ஜுன் ராமகிருஷ்ணன் உள்பட பலா் விழாவில் பங்கேற்றனா்.
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விழாவில் பேசும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன். உடன் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் உள்ளிட்டோா். (வலது) விழாவில் பங்கேற்றோா்.
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