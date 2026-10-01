கடற்கரை தூய்மைப் பணி: துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு
தூய்மை பாரதம் திட்டத்தின், ‘தூய்மையே சேவை’ இயக்கத்தின்கீழ் கல்லூரி மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட பாண்டி மெரினா கடற்கரை தூய்மை பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுச்சேரி பாண்டி மெரினா கடற்கரை பகுதியில் தூய்மைப் பணியை தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன். உடன் சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன் உள்ளிட்டோா்.
தூய்மை பாரதம் திட்டத்தின், ‘தூய்மையே சேவை’ இயக்கத்தின்கீழ் கல்லூரி மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட பாண்டி மெரினா கடற்கரை தூய்மை பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் சிறப்பு விருந்தினராகக் பங்கேற்று தூய்மைப்பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன், உள்ளாட்சித் துறை செயலா் விக்ராந்த் ராஜா, இயக்குநா் ஆதா்ஷ் மற்றும் அதிகாரிகள் தூய்மைப் பணியில் பங்கேற்றனா். நிகழ்ச்சியில், துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் முன்மொழிய தூய்மையே சேவை உறுதி மொழியை அனைவரும் எடுத்துக் கொண்டனா். மேலும், தூய்மைப் பணியைத் தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் அப் பகுதியில் விளக்குக் கம்பங்களைப் பாா்வையிட்டாா்.
இதுபோல,நெட்டப்பாக்கம் தொகுதியில் நெட்டப்பாக்கம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து சாா்பாக தூய்மைப் பணியை ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை அமைச்சா் பெ. ராஜவேலு தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது நெட்டப்பக்கம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா் ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆட்சியா் அலுவலகம்:
இதே போன்று புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை தூய்மைப் பணி நடைபெற்றது. இதில் அங்கு பணியாற்றும் அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் ஈடுபட்டனா்.
புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் ஜிப்மா் சாா்பில் வியாழக்கிழமை தூய்மைப் பணி நடைபெற்றது. இதை புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தாா்.
ஜிப்மா் ஊழியா்கள், மாணவா்கள் மற்றும் பிற பங்கேற்பாளா்கள் உள்ளிட்ட சுமாா் 150 தன்னாா்வலா்கள் இப் பணியில் பங்கேற்றனா். புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தின் 4-வது நடைமேடையை ஒட்டியுள்ள முழுப் பகுதியையும் சுத்தம் செய்தனா்.
ஜிப்மா் மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் சாகா வினோத் குமாா், துணை இயக்குநா் (நிா்வாகம்) கேசவன், டாக்டா் ரவி குமாா் சிட்டோரியா, சுகாதார அலுவலா் மற்றும் தூய்மைப் பிரிவு பொறுப்பதிகாரி டாக்டா் பிராா்த்தனா, புதுச்சேரி ரயில் நிலைய மேலாளா் சந்திரசேகரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட ஜிப்மா் குழுவினா்.
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