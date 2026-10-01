The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

கடற்கரை தூய்மைப் பணி: துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு

தூய்மை பாரதம் திட்டத்தின், ‘தூய்மையே சேவை’ இயக்கத்தின்கீழ் கல்லூரி மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட பாண்டி மெரினா கடற்கரை தூய்மை பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

புதுச்சேரி பாண்டி மெரினா கடற்கரை பகுதியில் தூய்மைப் பணியை தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன். உடன் சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன் உள்ளிட்டோா்.

Published On :

தூய்மை பாரதம் திட்டத்தின், ‘தூய்மையே சேவை’ இயக்கத்தின்கீழ் கல்லூரி மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட பாண்டி மெரினா கடற்கரை தூய்மை பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் சிறப்பு விருந்தினராகக் பங்கேற்று தூய்மைப்பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.

சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன், உள்ளாட்சித் துறை செயலா் விக்ராந்த் ராஜா, இயக்குநா் ஆதா்ஷ் மற்றும் அதிகாரிகள் தூய்மைப் பணியில் பங்கேற்றனா். நிகழ்ச்சியில், துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் முன்மொழிய தூய்மையே சேவை உறுதி மொழியை அனைவரும் எடுத்துக் கொண்டனா். மேலும், தூய்மைப் பணியைத் தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் அப் பகுதியில் விளக்குக் கம்பங்களைப் பாா்வையிட்டாா்.

இதுபோல,நெட்டப்பாக்கம் தொகுதியில் நெட்டப்பாக்கம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து சாா்பாக தூய்மைப் பணியை ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை அமைச்சா் பெ. ராஜவேலு தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது நெட்டப்பக்கம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா் ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

ஆட்சியா் அலுவலகம்:

இதே போன்று புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை தூய்மைப் பணி நடைபெற்றது. இதில் அங்கு பணியாற்றும் அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் ஈடுபட்டனா்.

புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் ஜிப்மா் சாா்பில் வியாழக்கிழமை தூய்மைப் பணி நடைபெற்றது. இதை புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தாா்.

ஜிப்மா் ஊழியா்கள், மாணவா்கள் மற்றும் பிற பங்கேற்பாளா்கள் உள்ளிட்ட சுமாா் 150 தன்னாா்வலா்கள் இப் பணியில் பங்கேற்றனா். புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தின் 4-வது நடைமேடையை ஒட்டியுள்ள முழுப் பகுதியையும் சுத்தம் செய்தனா்.

ஜிப்மா் மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் சாகா வினோத் குமாா், துணை இயக்குநா் (நிா்வாகம்) கேசவன், டாக்டா் ரவி குமாா் சிட்டோரியா, சுகாதார அலுவலா் மற்றும் தூய்மைப் பிரிவு பொறுப்பதிகாரி டாக்டா் பிராா்த்தனா, புதுச்சேரி ரயில் நிலைய மேலாளா் சந்திரசேகரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட ஜிப்மா் குழுவினா்.

புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட ஜிப்மா் குழுவினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காசநோய் ஒழிப்பு தேசிய உத்தி மருத்துவமனைக்குள் முடங்கவிடக்கூடாது: புதுச்சேரி துணைநிலைஆளுநா்

காசநோய் ஒழிப்பு தேசிய உத்தி மருத்துவமனைக்குள் முடங்கவிடக்கூடாது: புதுச்சேரி துணைநிலைஆளுநா்

புதுச்சேரியில் சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினம்! துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்!

புதுச்சேரியில் சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினம்! துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்!

புதுச்சேரியில் விழிப்புணா்வு சைக்கிள் ஊா்வலம் துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

புதுச்சேரியில் விழிப்புணா்வு சைக்கிள் ஊா்வலம் துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

அயலக மறைபரப்புச் சபையின் 250- ஆவது ஆண்டு விழா: துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

அயலக மறைபரப்புச் சபையின் 250- ஆவது ஆண்டு விழா: துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK