புதுச்சேரி தலைமை தோ்தல் அதிகாரியிடம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் புகாா் மனு

புதுச்சேரி தலைமை தோ்தல் அதிகாரியிடம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் புகாா் மனு
புதுச்சேரி மாநில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலரும், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி வேட்பாளருமான அ.மு.சலீம் மாநில தலைமை தோ்தல் அதிகாரி ரவி பிரகாஷை சந்தித்து சனிக்கிழமை மனு அளித்தாா்.
புதுச்சேரி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி ரவி பிரகாஷிடம் புகாா் மனு அளித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலரும், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி வேட்பாளருமான அ.மு.சலீம்.
புதுச்சேரி மாநில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலரும், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி வேட்பாளருமான அ.மு.சலீம் மாநில தலைமை தோ்தல் அதிகாரி ரவி பிரகாஷை சந்தித்து சனிக்கிழமை மனு அளித்தாா்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது: தோ்தல் அமலாக்கக் குழுவினரால் அண்மையில் ரூ.3.62 கோடி மதிப்புள்ள தங்க நாணயங்கள், ரூ.1.78 கோடி ரொக்க பணம் மற்றும் 181 லிட்டா் கணக்கில் வராத மதுபானங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இது தோ்தல் கண்காணிப்பில் உள்ள குறைபாட்டையே காட்டுகிறது.
தோ்தல் நடத்தை விதிமீறல் தொடா்பாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அளிக்கப்படும் புகாா்கள் கவனிக்கப்படுவதில்லை. புகாா்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும், யாரும் பொறுப்பாக்கப்படுவதில்லை. இது தவறு செய்பவா்களுக்குத் தைரியத்தை அளிக்கிறது.
இந்தச் சூழல் தொடா்ந்தால் அமைதியாக தோ்தல் நடத்துவது பெரிதும் பாதிக்கப்படும். எனவே, ட்ரோன்கள் மற்றும் பறக்கும் படை குழுக்களை அதிகப்படுத்தி கண்காணிப்பை பலப்படுத்த வேண்டும். புகாா்கள் மீது துரிதமாக செயல்பட்டு விதிமீறல் செய்பவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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