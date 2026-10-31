காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன: புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம்!
நாட்டில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்று புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் கூறினாா்.
செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம். உடன் கட்சி நிா்வாகிகள்.
நாட்டில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்று புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் கூறினாா்.
இது குறித்து புதுச்சேரியில் பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியது: தோ்தலில் எங்கெல்லாம் காங்கிரஸ் வற்றி பெறுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஜனநாயகத்துக்குக் கிடைத்த வெற்றியாகக் கொண்டாடுகின்றனா். எங்கெல்லாம் தோல்வி அடைகிறதோ அந்த நேரத்தில் தோ்தல் ஆணையத்தை
குறைச்சொல்கின்றனா். நரேந்திரமோடி பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு நாடு பல்வேறு வளா்ச்சிகளைக் கண்டுள்ளது. பொருளாதாரத்தில் 17-வது இடத்தில் இருந்த நம் நாட்டை 4-வது இடத்தில் கொண்டு வந்த பெருமை பிரதமா் நரேந்திரமோடியைச் சாரும். காங்கிரஸ் கட்சி, அதனோடு சோ்ந்த எதிா்க்கட்சிகள், புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி
சமூக வலைதளங்கள் மூலம் நாட்டில் குழப்பத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒருங்கிணைந்து பிரதமா் நரேந்திர மோடி மீதும், நாட்டின் மீதும், தோ்தல் துறையின் மீதும் பல்வேறு அவதூறுகளைப் பரப்பி வருகின்றனா்.
ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வழிநடத்துவதற்கு முன்பு 1,060 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களை இந்தியா முழுவதும் பெற்றிருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு 663 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களை மட்டுமே பெற்றிருக்கிறது. பாஜக, பிரதமா் நரேந்திரமோடி தலைமையில் 1,800-க்கும் அதிகமான சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக இருக்கிறது என்றாா் நமச்சிவாயம்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.