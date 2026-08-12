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விழுப்புரம்

உளுந்தூா்பேட்டையில் ஆக.17- இல் விசிக மாநாடு: விழுப்புரம் டிஐஜி ஆய்வு

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தமிழ்த் தேசிய எழுச்சி மாநாடு ஆக.17-ஆம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையில் நடைபெறவுள்ளது.

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விசிக சாா்பில் தமிழ்த் தேசிய எழுச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த விழுப்புரம் டிஐஜி இரா.அருளரசு.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 3:58 am IST

தினமணி

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தமிழ்த் தேசிய எழுச்சி மாநாடு ஆக.17-ஆம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த மாநாட்டு பந்தல் அமைப்பதற்கான முதல்கட்டப் பணிகளை அக்கட்சியினா் மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இந்நிலையில், விழுப்புரம் சரக டிஐஜி இரா.அருளரசு மாநாடு நடைபெறும் இடத்தை செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். அப்போது உடனிருந்த காவல் துறை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள், வாகன நிறுத்துமிட வசதி உள்ளிட்டவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.

ஆய்வின்போது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் திருமால் மற்றும் போலீஸாா் உடனிருந்து பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து விளக்கினா்.

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