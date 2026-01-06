சரக்கு லாரி மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் போராட்டம்
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே சரக்கு லாரி மோதியதில் சுங்கச்சாவடி புல்வெட்டும் தொழிலாளி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து அவரது உறவினா்கள் இழப்பீடு கோரி சுங்கச் சாவடி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி வட்டம், பாப்பனப்பட்டு பொன்னியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ர.ராஜாங்கம் (55). இவா், விக்கரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் புல் வெட்டும் தொழிலாளராக வேலை செய்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், ராஜாங்கம் செவ்வாய்க்கிழமை விக்கிரவாண்டி அடுத்த வி.சாலை பகுதியில் திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையோரத்தில் புல்வெட்டும் பணியில் இருந்தபோது, திருச்சியிலிருந்து சென்னை நோக்கிச் சென்ற சரக்கு லாரி மோதி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்த விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் ராஜாங்கத்தின் சடலத்தை கைப்பற்றி விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.
சுங்கச் சாவடி அலுவலகம் முற்றுகை: சாலை விபத்தில் இறந்த சுங்கச்சாவடி ஊழியரின் உறவினா்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் விக்கிரவாண்டியில் உள்ள சுங்கச்சாவடி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு, இறந்த ஊழியரின் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு வழங்கக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்த விக்கிரவாண்டி டி.எஸ்.பி. சரவணன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். இதில், இருதரப்பினரிடையே நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தையின்போது விபத்தில் சிக்கி இறந்த ராஜாங்கம் குடும்பத்துக்கு ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி ஆகியவற்றை வழங்குவதாக சுங்கச் சாவடி நிா்வாகத்தினா் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டனா்.