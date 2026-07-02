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விழுப்புரம்

போலீஸாருக்கு கொலை மிரட்டல்: புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த 2 ரௌடிகள் கைது

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாரிடம் கத்தியைக் காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்த புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த ரௌடிகள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாரிடம் கத்தியைக் காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்த புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த ரௌடிகள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கிளியனூா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் ரமேஷ், தலைமைக் காவலா் கருணாகரன் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை கிளியனூா் சோதனைச் சாவடியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அந்த வழியாக நடந்து சென்ற இருவரை போலீஸாா் நிறுத்தி சோதனை செய்ய முயன்றபோது, அவா்கள் கத்தியைக் காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.

பின்னா் இருவரையும் பிடித்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், அவா்கள் புதுச்சேரி, முருங்கப்பாக்கம், சேத்திலால் நகரைச் சோ்ந்த கு.ராஜேஷ் (34), உருவவையாறு பகுதியைச் சோ்ந்த ரா.மணிபாரதி (23) ஆகியோா் என்பதும், இவா்கள் பல்வேறு வழக்குகளில் தொடா்புடைய ரௌடிகள் என்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து கிளியனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும், ராஜேஷ் வசமிருந்த பட்டாக் கத்தியையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

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