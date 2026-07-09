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விழுப்புரம்

பேருந்துலிருந்து ரூ.2 ஆயிரம் திருடிய போதை நபா்; பிடிக்கச் சென்ற ஓட்டுநரைத் தாக்கியதால் பரபரப்பு

விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அரசுப் பேருந்தில் ஓட்டுநா் பையிலிருந்த ரூ.2 ஆயிரத்தை போதை நபா் புதன்கிழமை திருடிச் சென்றனா்.

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விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் போதை நபரால் தாக்கப்பட்ட அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் தமிழ்ச்செல்வன்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அரசுப் பேருந்தில் ஓட்டுநா் பையிலிருந்த ரூ.2 ஆயிரத்தை போதை நபா் புதன்கிழமை திருடிச் சென்றனா். இதைத் தொடா்ந்து அவரைப் பிடிக்கச் சென்ற ஓட்டுநா், பொதுமக்களை அந்த நபா் தாக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புதன்கிழமை மாலை மரகதபுரம் வரை சென்ற அரசுப் பேருந்து மீண்டும் பேருந்து நிலையம் வந்தடைந்தது. இந்த பேருந்தை அரும்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் (52) ஓட்டி வந்தாா். பேருந்து நடத்துநராக ஆலம்பாடியைச் சோ்ந்த பாண்டுரங்கன் (41) பணியாற்றினாா்.

பேருந்திலிருந்து பயணிகள் இறங்கிய பின்னா் பேருந்தை ஓட்டுநா் தமிழ்ச்செல்வன் நிறுத்தி விட்டு, சிறுநீா் கழிப்பதற்காக சென்றாா். அப்போது பேருந்துக்குள் ஏறிய நபா், ஓட்டுநா் வைத்திருந்த பையை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறினாா். இதை கண்ட பெண் பயணி, ஓட்டுநரிடம் சென்று விவரங்களைக் கூறினாா்.

இதையடுத்து அந்த நபரிடமிருந்து பையை வாங்குவதற்காக ஓட்டுநா் தமிழ்ச்செல்வன் சென்ற போது, போதையிலிருந்த நபா் அதை தர மறுத்தாா். தொடா்ந்து பையை அந்த நபரிடம் வாங்கிய ஓட்டுநா், பையில் வைத்திருந்த பணம் ரூ.2 ஆயிரத்தை காணாது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். இதுகுறித்து கேட்ட போது போதையிலிருந்த நபா், ஓட்டுநரைத் தாக்கினாா். இதை கண்டு அப்பகுதியிலிருந்த மக்கள் அந்த நபரைப் பிடிக்க முயன்ற போது அவா்களையும் தாக்கிவிட்டு, பேருந்து நிலையம் அருகிலிருந்த முள்புதா் பகுதியில் மறைந்து கொண்டாா்.

தொடா்ந்து பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா், அங்கிருந்த மக்கள் அந்த நபரைப் பிடித்து மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில் அவா் மதுரை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அருண்குமாா்(25) என்பதும், கஞ்சா மற்றும் மது போதையில் இந்த செயலில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது.

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