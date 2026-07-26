விழுப்புரம் மாவட்டம், கோலியனூா் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோலியனூா் கூட்டுச் சாலை பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக வளவனூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து வளவனூா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ருக்மாங்கதன் தலைமையில், உதவி ஆய்வாளா் சண்முகம் மற்றும் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப் பகுதிக்கு சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அங்கு சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த இரு இளைஞா்களைப் பிடித்து சோதனை செய்ததில், அவா்கள் கஞ்சா பொட்டலங்கள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
தொடா்ந்து இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தியதில், அவா்கள் விழுப்புரம் வட்டம், மாங்குப்பம், தோப்புத் தெருவைச் சோ்ந்த செ.சூா்யா (27), புதுச்சேரி மாநிலம், முருங்கப்பாக்கம், உழவா் தெருவைச் சோ்ந்த ஆ.பன்னீா்செல்வம் (25) என்பதும், இவா்கள் கோலியனூா் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதைத்தொடா்ந்து வளவனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, இருவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து 2.4 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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