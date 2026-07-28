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விழுப்புரம்

இளைஞரைத் தாக்கி பைக், கைப்பேசி பறிப்பு

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பறிப்பு

Updated On :28 ஜூலை 2026, 3:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூா் அருகே இளைஞரைத் தாக்கி பைக் மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற மூவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

வளவனூா் அருகிலுள்ள பக்கமேடு பாதை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஏ.பிரவீன்ராஜ் (31). இவா், கடந்த 25-ஆம் தேதி இரவு கெங்கராம்பாளையம் மேம்பாலம் அருகே தனது நண்பரான ஜெ. கோகுலகண்ணனுடன் அமா்ந்து மது அருந்திக் கொண்டிருந்தாராம்.

அப்போது அங்கு வந்த 25 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞா்கள் மூவா், பிரவீன்ராஜிடம் தீப்பெட்டி உள்ளதா எனக் கேட்டனராம். இதற்கு பிரவீன்ராஜ் இல்லை எனக் கூற, ஆத்திரமடைந்த மூவரும் அவரைத் தாக்கியுள்ளனா். மேலும், அங்கிருந்த பைக் மற்றும் அதனுள் இருந்த கைப்பேசியையும் எடுத்துச் சென்றனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வளவனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி, பைக் மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற மூவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

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