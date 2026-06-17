தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்டத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், விழுப்புரம் மாா்க்கமாக செல்லும் ரயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா்.வினோத் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் ரயில்கள் பகுதியளவில் ரத்து, புறப்படும் இடம் மாற்றம், நிறுத்தி வைத்து இயக்கம், தாமதமாக இயக்கம் ஆகிய நடைமுறைகள் செயல்படுத்தப்படவுள்ளன.
பகுதியளவில் ரத்து: திருப்பதியிலிருந்து காலை 4.10 மணிக்குப் புறப்படும் திருப்பதி-புதுச்சேரி விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 16111), ஜூன் 24, 27 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம்-புதுச்சேரி இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த ரயில் விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும்.
சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து காலை 9.40 மணிக்குப்புறப்படும் தாம்பரம்- விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 66045), ஜூன் 24, 27 ஆகிய தேதிகளில் முண்டியம்பாக்கம்- விழுப்புரம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ரயில் முண்டியம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்திலேயே நிறுத்தப்படும்.
புறப்படும் இடம் மாற்றம்: புதுச்சேரியிலிருந்து பிற்பகல் 3.35 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய புதுச்சேரி-சென்னை எழும்பூா் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 66052), ஜூன் 24, 27 ஆகிய தேதிகளில் புதுச்சேரி- விழுப்புரம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ரயில் விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்துக்குப் புறப்படும்.
விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல்1.30 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய விழுப்புரம்-சென்னை கடற்கரைப் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 66046), ஜூன் 24, 27 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம்- முண்டியம்பாக்கம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த ரயில் முண்டியம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.37 மணிக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும்.
இடைப்பட்ட ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தம்: குருவாயூரிலிருந்து இரவு 11.15 மணிக்குப் புறப்படும் குருவாயூா்-சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 16128), ஜூன் 18, 19, 20, 21-ஆம் தேதிகளில் வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 25 நிமிஷங்களும், 22, 24-ஆம் தேதிகளில் சுமாா் 15 நிமிஷங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னா் இயக்கப்படும்.
கன்னியாகுமரியிலிருந்து காலை 5.50 மணிக்குப் புறப்படும் கன்னியாகுமரி-ஹவுரா அதிவேக விரைவு ரயில் (வண்டிஎண் 12666) ஜூன் 20-ஆம் தேதி வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 30 நிமிஷங்களும், நாகா்கோவில் ரயில் நிலையத்திலிருந்து காலை 6.15 மணிக்குப் புறப்படும் நாகா்கோவில்- மும்பை சி.எஸ்.டி.எம். விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 16352) ஜூன்18, 21-ஆம் தேதிகளில் வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 45 நிமிஷங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னா் இயக்கப்படும்.
இதுபோன்று தூத்துக்குடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து காலை 7.40 மணிக்குப் புறப்படும் தூத்துக்குடி-கச்சிக்குடா விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 17616), ஜூன் 17-ஆம் தேதி வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 55 நிமிஷங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு பின்னா் இயக்கப்படும். மதுரையிலிருந்து பிற்பகல் 12.10 மணிக்குப் புறப்படும் மதுரை- பிகானோ் அனுவரத் அதிவேக விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 22631), ஜூன் 18-ஆம் தேதி வசதிக்குரிய ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 15 நிமிஷங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னா் இயக்கப்படும்.
தாமதமாக இயக்கம்: திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.35 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய திருச்சி- ஹவுரா அதிவேக விரைவு ரயில் (வண்டி எண்12664), ஜூன் 19-ஆம் தேதி சுமாா் 45 நிமிஷங்கள் தாமதமாக பிற்பகல் 2.20 மணிக்குப் புறப்படும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.