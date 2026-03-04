Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
விழுப்புரம்

கெடாா் பகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் நடைப்பயணம்

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தில் காந்தியின் பெயரை மாற்றியதை கண்டித்து, விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினா் கெடாா் பகுதியில் புதன்கிழமை நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனா்.

News image
கெடாா் பகுதியில் புதன்கிழமை பாதயாத்திரையில் ஈடுபட்ட வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தில் காந்தியின் பெயரை மாற்றியதை கண்டித்து, விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினா் கெடாா் பகுதியில் புதன்கிழமை நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனா்.

கிராமப்புற மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்ட மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தில் காந்தியின் பெயரை மாற்றி, விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது மத்திய பாஜக அரசு. இந்த அறிவிப்புக்கு கண்டனம் தெரிவித்தும், தொழிலாளா்களின் வேலைவாய்ப்பை முடக்கும் நடவடிக்கையைக் கண்டித்தும் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில் கெடாா் பகுதியில் நடைப்பயணம் நடைபெற்றது. பிரதான சாலைகள் வழியாக வந்த பயணம், கூட்டம் நடைபெற்ற திருமண மண்டபப் பகுதியில் நிறைவடைந்தது.

இதைத்தொடா்ந்து வாக்குச்சாவடி பாக முகவா்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் கட்சியில் சோ்ந்தவா்களுக்கு உறுப்பினா் அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வுக்கு வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் ரங்கபூபதி தலைமை வகித்து, பாக முகவா்களுக்கான பயிற்சியைத் தொடங்கி வைத்து பேசினாா்.

நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஜனாா்த்தனன், துரை, வி.எல்.சுப்பிரமணி, திருநீலக்கண்ணன், வட்டாரத் தலைவா் சுரேஷ், வழக்குரைஞா் செ.சிவா, வீ.கோவிந்தன், மணி, சண்முகம், காா்த்திக், சதீஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

உதகையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

உதகையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்!

காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்!

உதகையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் தா்னா

உதகையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் தா்னா

திருப்பத்தூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா், தலைவா்கள் சிலைகளுக்கு மரியாதை

திருப்பத்தூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா், தலைவா்கள் சிலைகளுக்கு மரியாதை

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு