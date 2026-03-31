தொகுதி அறிமுகம்! 64 - கீழ்பென்னாத்தூர்!
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு 2008-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.
கீழ்பென்ணத்தூர் ஒன்றியத்தின் 45 கிராம ஊராட்சிகள், துரிஞ்சாபுரம் ஒன்றியத்தின் 47 கிராம ஊராட்சிகள், திருவண்ணாமலை ஒன்றியத்தின் 20 கிராம ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கியது.
தொகுதியில் வன்னியர், ஆதிதிராவிடர், உடையார், ரெட்டியார், நாயுடு சமுதாயத்தினர் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளனர். விவசாயமே பிரதான தொழிலாகும்.
இதுவரை வெற்றி பெற்றவர்கள்
2011
ஏ.கே.அரங்கநாதன் (அதிமுக)
2016
கு.பிச்சாண்டி (திமுக)
2021 क्र...
பதிவான வாக்குகள் 2.53,101
கு.பிச்சாண்டி (திமுக). 1,04,675
கே. செல்வருமார் (பாமா) 77,888
வாக்காளர்கள்
ஆண்கள்
1,15,436
பெண்கள். 1.18.080
மூன்றாம் பாலினத்தவர்
13
மொத்த வாக்காளர்கள்.
2,33,529
மொத்த வாக்குச்சாவடிகள் 307
தொடர்பு கொள்ள
செந்தில்குமார், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
9750386411
ராஜேந்திரன், உதவி தேர்தல் அலுவலர்
7825873657
