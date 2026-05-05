Dinamani
செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

இரட்டை இலை சின்னம் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :5 மே 2026, 1:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கம் சட்டப்பேரவை (தனி) தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வேலு 13,278 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் வேலு, திமுக சாா்பில் மு.பெ.கிரி, தவெக சாா்பில் பாரதிதாசன், நாதக சாா்பில் சோபா மற்றும் சுயேச்சைகள் உள்பட மொத்தம் 15 போ் போட்டியிட்டனா். 344 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் திருவண்ணாமலை அடுத்த வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் எண்ணப்பட்டன. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் அதிமுக வேட்பாளா் வேலு 13,278 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்

வேலு (அதிமுக) - 87,802

பாரதிதாசன் (தவெக) - 74,524

மு.பெ.கிரி (திமுக) - 70,346

சோபா (நாதக) - 6335

இத்தொகுதியில் நாதக வேட்பாளா் உள்ளட்ட அரசியல் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் அனைவரும் வைப்புத் தொகையை இழந்தனா்.

வெற்றி பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் வேலுவிடம் வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் இளவரசன் வழங்கினாா்.

உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

