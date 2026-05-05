செங்கம் சட்டப்பேரவை (தனி) தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வேலு 13,278 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் வேலு, திமுக சாா்பில் மு.பெ.கிரி, தவெக சாா்பில் பாரதிதாசன், நாதக சாா்பில் சோபா மற்றும் சுயேச்சைகள் உள்பட மொத்தம் 15 போ் போட்டியிட்டனா். 344 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் திருவண்ணாமலை அடுத்த வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் எண்ணப்பட்டன. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் அதிமுக வேட்பாளா் வேலு 13,278 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்
வேலு (அதிமுக) - 87,802
பாரதிதாசன் (தவெக) - 74,524
மு.பெ.கிரி (திமுக) - 70,346
சோபா (நாதக) - 6335
இத்தொகுதியில் நாதக வேட்பாளா் உள்ளட்ட அரசியல் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் அனைவரும் வைப்புத் தொகையை இழந்தனா்.
வெற்றி பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் வேலுவிடம் வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் இளவரசன் வழங்கினாா்.
