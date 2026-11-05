மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் சாலைப் பணி டெண்டா் எடுக்கலாம்: அமைச்சா் என்.ஆனந்த்
மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் சாலைப் பணி டெண்டா் எடுக்கலாம் என்று மாநில ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் அரசு சட்டக் கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கான வங்கி நிதி இணைப்புக்கான ஆணையை வழங்கிய அமைச்சா் என்.ஆனந்த். உடன் எம்எல்ஏக்கள் ச.சிவக்குமாா், எஸ்.பழனிசாமி உள்ளிட்டோா்.
மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் சாலைப் பணி டெண்டா் எடுக்கலாம் என்று மாநில ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் அரசு சட்டக் கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் ரூ.19.96 கோடி மதிப்பில் முடிவுற்ற 27 திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தும், 771 மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ.100 கோடியில் வங்கி நிதி இணைப்புக்கான ஆணையை வழங்கியும், 24 பேருக்கு கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கியும் அவா் பேசியதாவது:
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வங்கிகள் மூலமாக கடனுதவி பெறும் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் முறையாக அதை திருப்பிச் செலுத்தி வருவதால், வங்கிகள் அவா்களுக்கு மீண்டும் கடன் தருவதற்குத் தயாராகவே உள்ளன.
மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை மூலமாக ரூ.5 லட்சத்துக்குள்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அடிப்படையிலான சாலை அமைக்கும் பணிகளைப் பெற்று மேற்கொள்ளலாம். உங்களுக்காக பல்வேறு சலுகைகளும் இதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக யாரிடமும் நீங்கள் லஞ்சம் கொடுக்கத் தேவையில்லை. ஊழல் எங்கும் இருக்காது.
எனவே, மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களைச் சோ்ந்தவா்கள் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த முறை ரூ.100 கோடி வங்கிக்கடன் இணைப்பு நிதியை பெற்ற நீங்கள், அடுத்த முறை ரூ.200 கோடி முதல் ரூ.250 கோடி வரை பெற வேண்டும். வாக்குக்கு பணம் பெறாமல் வாக்களித்து, முதல்வராக விஜயை அமா்த்தி உள்ளீா்கள். எனவே, உங்களுக்கு சேவை செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.
மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களைச் சோ்ந்தவா்கள் பல்வேறு கைவினைப்பொருள்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானவற்றை தயாரித்து வருகின்றனா். உங்களுடைய தயாரிப்புப் பொருள்களை இணையவழியில் விற்பனை செய்வதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு மேற்கொள்ளும் என்றாா் அமைச்சா் ஆனந்த்.
விழாவுக்கு எம்எல்ஏக்கள் ச.சிவக்குமாா் (விக்கிரவாண்டி), எஸ்.பழனிசாமி (திருக்கோவிலூா்), மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட கூடுதல் ஆட்சியா் ஆனந்தகுமாா் சிங், திண்டிவனம் சாா் - ஆட்சியா் அ.ல.ஆகாஷ், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் சுந்தர்ராஜன், சட்டக் கல்லூரி முதல்வா் கிருஷ்ணலீலா, ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் நந்தகோபாலகிருஷ்ணன், உதவி விற்பனை மேலாளா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் விழாவில் பங்கேற்றனா்.
தவெக முதல் மாநாடு கல்வெட்டு சீரமைப்பு: 2024, அக்டோபா் 27-ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு விக்கிரவாண்டி வட்டம், வி.சாலையில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டையொட்டி கொடிக்கம்பத்துடன் கூடிய கல்வெட்டை கட்சித் தலைவா் ச.ஜோசப் விஜய் திறந்து வைத்தாா்.
மாநாடு முடிந்து 2 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், மாநாட்டு கல்வெட்டு சிதலமடைந்த நிலையில் இருந்தது. இதை சீரமைக்கும் பணியை கட்சியின் விழுப்புரம் தென்மேற்கு மாவட்டச் செயலா் ஏ.விஜய் வடிவேல் மேற்கொண்டனா். இந்தப் பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாக்களில் பங்கேற்க வந்த கட்சியின் பொதுச் செயலரும், அமைச்சருமான என்.ஆனந்த் கல்வெட்டை திறந்து வைத்து, மலா்களைத் தூவினாா். முன்னதாக, அருகிலுள்ள ஆஞ்சநேயா் கோயிலில் அமைச்சா் வழிபாடு செய்தாா்.
நிகழ்வுகளில் தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்டச் செயலா்கள் ஏ.விஜய் வடிவேல், பரணி பாலாஜி, என்.மோகன்ராஜ், சுரேஷ், சக்திவேல், குண.சரவணன், நிரஞ்சன், மாவட்டப் பொருளாளா் காமராஜ், ஒன்றியச் செயலா்கள் சேகா், ராஜசேகா், இளைஞரணிச் செயலா் சக்திவேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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