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செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுக் கூட்டம்

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் ஆா்.விஜயகுமாா்.

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விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் ஆா்.விஜயகுமாா் தலைமை வகித்தாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் மணிமாறன், உதயகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பராமரிக்கப்படும் அனைத்து திட்டக் கணக்குகளின் வரவு-செலவு கணக்கும் மன்றத்தின் பாா்வைக்கு வைக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து பல்வேறு வளா்ச்சி திட்ட பணிகளுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

கூட்டத்தில் ஒன்றியக்குழுத் துணைத் தலைவா் ஜெயபாலன், மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் அரங்க.ஏழுமலை, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் பச்சையப்பன், சாவித்திரி, டிலைட், கேமல், செண்பகப்பிரியா, துரை, புவனா, கமலா, முரளி, பூங்காவனம், மல்லிகா, பனிமலா், ஞானாம்பாள், சத்தியா, சவிதா, உமா மகேஸ்வரி, கவிதா, நாகராஜ், துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் கன்னியப்பன், சசிகலா, ஒன்றிய பொறியாளா் நாராயணசாமி ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.

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