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இடைத்தோ்தலில் விசிக போட்டியிடுமா? அமைச்சா் வன்னியரசு விளக்கம்

தமிழகத்தில் இடைத்தோ்தல் நடைபெறும் தொகுதிகளில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடுமா என்பது குறித்து கட்சித்தலைமை முடிவு செய்யும் என்று சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.

There should be no religious activities within Yoga

சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னியரசு - கோப்புப்படம்

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தமிழகத்தில் இடைத்தோ்தல் நடைபெறும் தொகுதிகளில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடுமா என்பது குறித்து கட்சித்தலைமை முடிவு செய்யும் என்று சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் முடிவுற்ற திட்டப்பணிகள் திறப்பு விழா மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்ற பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: இடைத்தோ்தலில் விசிகவின் நிலைப்பாடு என்ன? இடைத்தோ்தலில் தவெக கூட்டணியில் விசிக ஒரு தொகுதிதியில் போட்டியிடுமா என்பது உள்ளிட்ட கணிப்புகளுக்கு விசிக தலைவா் திருமாவளவன், முதல்வா் ஜோசப் விஜயுடன் கலந்தாலோசனை செய்து முடிவுகளை தலைவா்கள் அறிவிப்பாா். கள்ளக்குறிச்சியில் முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க வந்த மாணவா்களுக்கு போதிய பேருந்து வசதி இல்லாதது குறித்து ஆட்சியரிடம் பேசியுள்ளேன். இனி இது மாதிரியான நிகழ்வு நடைபெறாமல் பாதுகாப்பான முறையில் விளையாட்டு வீரா்கள் அழைத்து செல்லப்படுவா். மேலும், கள்ளக்குறிச்சி புதிய பேருந்து நிலையம் தொடா்பாக துறை சாா்ந்த அலுவலா்களிடம் பேசி உள்ளோம். இதுகுறித்து நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என்றாா் அமைச்சா்.

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