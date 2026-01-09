வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

உங்கள் வேலைகளை தேர்வு செய்து செய்வீர்கள். அனைவரிடமும் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் சகஜமாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பழைய குத்தகைப் பாக்கிகள் வசூலாகும்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் கவனமாக உழைப்பீர்கள். பெண்கள் இல்லத்துக்குத் தேவையான நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு தொடர்ந்து கிடைக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

