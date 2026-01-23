வார பலன்கள் - மிதுனம்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். சிலர் புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். பெரியோர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பொறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் சாதகமான நிலை ஏற்படும்.
விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தால் கூடுதல் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளை கட்சி மேலிடம் பாராட்டும். கலைத்துறையினர் துறையில் சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரிடம் எதிர்பார்த்த அன்பு, பாசத்தைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
