குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிறையும். வழக்குகளில் தாமதங்கள் நீங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் ஊடுபயிர்களை பயிர் செய்து வருமானத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்திடம் நற்பெயரெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் உற்றார், உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாகப் படித்து தேர்வுகளை எதிர்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 09, 10, 11.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2026: மேஷம்
வார பலன்கள் - கும்பம்
வார பலன்கள் - மேஷம்
வார பலன்கள் - மேஷம்
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...