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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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Updated On :17 ஜூலை 2026, 4:31 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உங்களின் புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலன்களைத் தரும். நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகள் எதுவும் இராது.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் கிண்டல் பேச்சுகளைக் கண்டுகொள்ளமாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் சிறிய முதலீட்டில் கடையை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் நன்மை அடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் சுறுசுறுப்பாகக் கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறு சிறு வாய்ப்புகளால் மீண்டு வருவீர்கள்.

பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டிலும் முதல்தரமாக விளங்குவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 17, 18.

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