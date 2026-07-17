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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 4:00 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

தொழிலில் சிறப்பான வருமானம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு அலுவலக வேலைகளைக் கற்றுத் தருவார்கள்.

வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளைக் கலந்தாலோசித்துச் செயல்படுவீர்கள். விவசாயிகளுக்குக் கால்நடைகளால் லாபம் உண்டாகும்.

அரசியல்வாதிகள் பொறுப்புடனும் நாவடக்கத்துடனும் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பாராட்டுகளால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.

பெண்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியரின் அறிவுரைப்படி நடந்து கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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