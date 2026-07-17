வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - கன்னி

வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த திருப்பம் உண்டாகும். வசிக்கும் வீட்டைப் புதுப்பிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அவநம்பிக்கைகள் நீங்கப் பெறுவார்கள். வியாபாரிகள் கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகளால் கடன்கள் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தொலைதூரச் செய்திகளால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் சிரமத்துக்குப் பிறகு கிடைக்கும்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதி காண்பீர்கள். மாணவர்கள் வெளியூர், வெளிநாடு சென்று படிப்பதற்கான முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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