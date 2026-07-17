வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - துலாம்

குடும்பத்தில் மழலை பாக்கியம் உண்டாகும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளை குறித்த நேரத்துக்குள் செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் வியாபாரம் செய்து லாபம் அடைவீர்கள். விவசாயிகளுக்குக் கால்நடைப் பராமரிப்புச் செலவுகள் கூடும்.
அரசியல்வாதிகள் அநாவசியப் பயணங்களைத் தள்ளிப் போடவும். கலைத்துறையினர் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பரிசு, பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் பெரியவர்களின் அறிவுரைகளை மதித்து நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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