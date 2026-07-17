வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - தனுசு

இக்கட்டான தருணங்களில் மனோ தைரியம் கூடும். அமானுஷ்ய கலைகளில் ஆர்வம் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்த்து வேலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் வங்கிக் கடனை சுலபமாகப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் ஊடு பயிர்களால் லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு உள்கட்சி பூசல்களால் மன உளைச்சல் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு பொருளாதாரம் சற்று மந்தமாகவே இருக்கும்.
பெண்களுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வந்து நீங்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் ஆதரவினால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
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