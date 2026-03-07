வார பலன்கள் - கும்பம்

இல்லத்துக்குத் தேவையான உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். சமுதாயத்தில் உங்கள் பெயர், அந்தஸ்து கூடும். சொல்வாக்கு உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களிடம் சக ஊழியர்கள் நட்போடு நடந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் தீட்டிய திட்டங்கள் யாவும் செயல் வடிவம் பெறும். விவசாயிகள் சிறப்பான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடத்தின் ஆதரவு பெருகும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களால் லாபம் அடைவீர்கள்.
பெண்கள் புதிய வீட்டுக்கு மாறுவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 06.
