எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மக்களவை ஒத்திவைப்பு!அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்! மாநில அந்துஸ்து தராவிட்டால் கூட்டணி இல்லை! பாஜகவுக்கு என்.ஆர். காங்கிரஸ் அழுத்தம்?எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! 17 கோடி பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விடுவித்தது அமெரிக்கா!தென் மாவட்டங்களில் இன்றுமுதல் ஓபிஎஸ் பிரசாரம்!வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 8:07 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். மறைமுக எதிர்ப்புகளைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். புதிய இலக்குகளை எட்டுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் போனஸ் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் சிறிது செலவு செய்து கடையை அலங்கரிப்பீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சிமேலிடம் தேவையான ஆதரவைத் தரும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பெண்களுக்குக் குடும்பத்தில் நிம்மதி பூத்துக் குலுங்கும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றிபெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

