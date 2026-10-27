ஒருவர் நல்லவரா, கெட்டவரா? ஜாதகத்தின் மூலம் அறிய முடியும்!
பொய் பேசுபவர்களையும், ஏமாற்றுபவர்களையும் ஜாதகத்தின் மூலம் அறிய முடியும் என்பதைப் பற்றி..
astro - file photo
ஒருவருடைய ஜாதகத்தைக் கொண்டு அவர் பொய் பேசுவாரா அல்லது ஏமாற்றும் குணம் கொண்டவரா என்பதை ஜோதிட ரீதியாகக் கண்டறிய இயலும். ஒருவருடைய பேச்சு, புத்தி கூர்மை மற்றும் நேர்மை ஆகியவற்றைத் தீர்மானிப்பதில் சில குறிப்பிட்ட கிரகங்களும், வீடுகளும் (பாவங்கள்) முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
முக்கிய கிரகங்கள்
புதன்: பேச்சு, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு அதிபதி புதன் ஆவார். புதன் பலவீனமாக இருந்தாலோ அல்லது தீய கிரகங்களின் சேர்க்கை பெற்றிருந்தாலோ, அவர்கள் சூழ்நிலைக்குத் தகுந்தபடி பொய் பேசுவார்கள்.
ராகு: ராகு மாயை மற்றும் ஏமாற்று வேலைகளுக்குக்காரகர். புதன் அல்லது வாக்கு ஸ்தானத்துடன் ராகு இணையும்போது, மிகச் சாதாரணமாகவும், நம்பும்படியாகவும் பொய் பேசும் குணம் ஏற்படும்.
சனி மற்றும் செவ்வாய்: இந்த கிரகங்களின் தீய பார்வை வாக்கு ஸ்தானத்தின் மீது விழும்போது, சுயநலத்திற்காகப் பொய் பேசும் தூண்டுதல் உண்டாகும்.
முக்கிய வீடுகள் (பாவங்கள்)
இரண்டாம் வீடு (வாக்கு ஸ்தானம்): இந்த வீடு ஒருவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. இதில் ராகு, கேது அல்லது வக்ரமடைந்த கிரகங்கள் இருந்தால், அவர்கள் உண்மையை மறைத்துப் பேசுவார்கள்.
ஐந்தாம் வீடு (புத்தி ஸ்தானம்): ஒருவருடைய எண்ணம் மற்றும் புத்தியைக் குறிக்கும் இடம். இந்த வீடு பாதிக்கப்பட்டால், மற்றவர்களை ஏமாற்றும் எண்ணம் தோன்றும்.
சில முக்கிய ஜோதிட அமைப்புகள்
புதன் + ராகு சேர்க்கை: இவர்களது பேச்சு மிகவும் சாதுரியமாக இருக்கும். தங்களுக்குச் சாதகமாக உண்மையை வளைப்பதில் வல்லவர்கள்.
வாக்கு ஸ்தானத்தில் தீய கிரகங்கள்: 2ஆம் வீட்டில் ராகு அல்லது சனியின் தாக்கம் இருந்தால், தேவையில்லாத பொய்களைப் பேசுவார்கள்.
லக்னாதிபதி பலவீனம்: ஜாதகத்தின் முதல் வீட்டு அதிபதி (லக்னாதிபதி) பலமிழந்து, தீய கிரகங்களின் சேர்க்கை பெற்றிருந்தால், அவர்களுக்கு நேர்மை குறைந்து பொய் பேசும் குணம் வரலாம். இருப்பினும், தனிப்பட்ட ஒரு கிரகத்தை மட்டும் வைத்து முடிவுக்கு வரக்கூடாது. லக்னம், நவாம்சம் மற்றும் தற்போதைய திசை-புத்தி ஆகியவற்றை முழுமையாக ஆராய்ந்தே ஒருவருடைய குணத்தை துல்லியமாகக் கூற முடியும்.
ஜாதகம் கூறும் பொய் சொல்பவர் யார்?
ஒருவர் ஜாதகத்தில் 2 ஆம் வீட்டில் வளர்பிறை சந்திரன், குரு, சுக்கிரன் or புதன் இருந்தால் உண்மை பேசுவார்.
3,6,8,12 அதிபதிகள் இரண்டில் இருந்தால் ஜாதகர் பொய் பேசுவார். மேலும், இரண்டில் செவ்வாய், சனி, ராகு, கேது இருப்பின் ஜாதகர் பொய் சொல்லுவார். 5 ஆம் வீட்டில் பாவ கிரகம் இருந்தால் ஜாதகர் பொய் சொல்லுவார். சந்திரனுக்கு இரண்டில் பாவ கிரகம் இருந்தால் ஜாதகர் பொய் பேசுவார்.
நெருப்பு என்றால் உண்மை. லக்னம் நெருப்பு ராசியில் இருந்து, புதனும் (பேச்சு) நெருப்பு ராசியில் அமைந்து, ஒரு நல்ல குருவின் (ஒழுக்கம்) பார்வையும் இருந்தால், அந்த நபர் வெளிப்படையாகவும், உண்மையை மட்டுமே பேசுபவராகவும் இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
புதன் நின்ற ராசி அதிபதியின் நிலையைச் சரிபார்க்கவும். மேலும், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வீட்டுக் கிரகங்கள் மற்றும் ராசிகளையும் சரிபார்க்கவும். அதையே D9-லும் (அம்சத்திலும் ) சரிபார்க்கவும். D9 அந்த நபரின் மறைக்கப்பட்ட ஆளுமையை உங்களுக்குக் கூறுகிறது.
தனுசு ராசியில் புதன் மற்றும் சிம்ம ராசியில் புதன். இந்த இரண்டு ராசிகளுமே உண்மையுள்ளவர்களாகவும், தங்கள் சொந்தத் தவறுகளையும் குறைகளையும் ஒப்புக்கொள்ளும் அளவிற்கு வெளிப்படையாகவும் இருக்கிறார்கள்.
சிம்ம ராசி மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான ராசியாகும். சூரியனைப் போலவே, அவர்கள் எதையும் பகிர்ந்து கொள்ளவும், எதையும் உள்ளபடியே சொல்லவும் தயாராக இருக்கிறார்கள், மேலும் அவ்வாறு செய்வதில் பெருமையும் கொள்கிறார்கள்.
பொய் பேசும் ஜாதக அமைப்பு / கட்டம் (உதாரண ஜாதகம்)
இந்த ஜாதகர் பொய் பேசுபவர். தொழில் / வேலையில் இவர் படிக்காத சான்றிதழை (போலி சான்றிதழ்) ஏமாற்றித் தந்து அரசுப் பணியில் அமர்ந்து சிறிது காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, வேலையில் இருந்து நீக்கப்படும் அமைப்பு இருக்கும். இவரின் ஜாதகத்தில் இரண்டாமிடத்தில் லக்கினாதிபதியும், அஷ்டமாதிபதியுமான செவ்வாய்.
மேலும் ராகு இரண்டாமிடத்தில். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் எனும் 5 ஆம் இடத்தில் சனி (தொழிலுக்கும், லாபத்திற்கும் அதிபதியானவர்) பகை வீடான சிம்மத்தில். பொய் மற்றும் ஏமாற்றுக்காரர் என்பதை எளிதாக அறியலாம்.
தொடர்புக்கு : WA 98407 17857
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.