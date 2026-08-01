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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 5:43 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உங்களின் உடல் ஆரோக்கியம் ஓரளவுக்கு சிறப்பாகவே இருக்கும். அடிக்கடி ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக சரியாகிவிடும். தேவையற்ற பயணங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகளால் உடல்நிலை சோர்வடையும் என்றாலும் அதன்மூலம் ஓரளவுக்கு அனுகூலமான பலனையும் அடையமுடியும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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