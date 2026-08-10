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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:51 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சுபவிரைய செலவுகள் அதிகரிக்கும் கணவன் மனைவிக்கிடையில் இருந்த கருத்து வேற்றுமை நீங்கும். கலைஞர்களுக்கு எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கப்பெற்று உங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த ஏதுவாக அமையும். எதிலும் சற்று கவனமுடன் நடந்துகொள்வது, தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (10.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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