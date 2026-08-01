மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026)

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இன்று தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்தால் அலைச்சல்கள் குறையும். கலைஞர்கள் கையிலிருக்கும் வாய்ப்புகளை நழுவவிடாமல் பாதுகாத்துக்கொள்வது நல்லது. மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஓரளவுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (13.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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