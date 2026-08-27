மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.08.2026)
மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
மீனம் - மீனம்
அசையும், அசையா சொத்துகள் வாங்கக்கூடிய யோகம் உண்டாகும். தொழிலில் கூட்டாளிகளை அனுசரித்துச்செல்வது நல்லது. உத்தி யோக நிலையில் ஓரளவுக்கே உயர்வினை எதிர்பார்க்க முடியும். உயரதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கள் பணியில் திருப்திகரமான சூழ் நிலையை உண்டாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3,
மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (27.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil
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