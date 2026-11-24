மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கலாம். பெரியோர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். முயற்சிகளில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். கல்வித்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு கௌரவம் கிடைக்கும். பொருளாதாரத்தில் சிறப்பு உண்டாகும். தொழிலாளர்கள் சற்று கவனத்துடன் பணியாற்றுவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 7
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் 25.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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