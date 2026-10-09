மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உற்சாகமாக காணப்படுவீர்கள். திடீர் செலவு உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். போட்டிகள் குறையும். பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதில் வேகம் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தெளிவாக சிந்தித்து எதனையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். புதிய பதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்: 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (10.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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