மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.09.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். கணவன், மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை உண்டாகும். பிள்ளைகள் வழியில் நிம்மதி கிடைக்கும். காரியங்களில் ஏற்பட்ட தடைநீங்கி திருப்தியாக நடந்து முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, வெளிர் மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (10.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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