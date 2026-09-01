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கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (17.09.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கன்னி daily predictions

கன்னி

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இன்று சமூகத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும்.ஆன்மீக நாட்டம் தெய்வ பக்தி அதிகரிக்கும். தொழில் வியாபாரத்தில் லாபம் கூடும். ஏற்றுமதி சிறக்கும். எதிர்பார்த்த நிதி உதவி கிடைக்கும். பழைய பாக்கி வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேன்மை உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (17.09.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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