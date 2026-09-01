மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் அதிகாரிகளின் சொல்படி நடந்து கொள்வது நல்லது. பணவரத்து திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் கலகலப்பு இருக்கும். கூடவே மனதில் ஒருவித கவலையும் இருந்து வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (26.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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