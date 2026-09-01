துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026)
துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
துலாம் - துலாம்
இன்று கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை காண்பீர். பூர்வசொத்தில் கிடைக்கும் வருமானம் முக்கிய தேவைகளை நிறைவேற்ற உதவும். உடல்நலனில் அக்கறை தேவை. அலைச்சல் காரணமாக சோர்வு அடிக்கடி உண்டாகும். சத்தான உணவு, முறையான ஓய்வு அவசியம். மருத்துவச் செலவும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்: 5
Summary
துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil
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