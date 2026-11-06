வார பலன்கள் (நவ. 5 - 12) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் வீண் அலைச்சல்கள் ஏற்படாது. நண்பர்கள் நேசக்கரம் நீட்டுவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகளின் கடையை நோக்கி புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் லாபம் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளை கட்சியில் எதிர்த்தவர்கள் அடங்கிவிடுவார்கள். கலைத்துறையினர் கையில் இருக்கும் ஒப்பந்தங்களை நல்லபடியாக முடித்துக் கொடுப்பீர்கள்.
பெண்கள் குழந்தைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். மாணவர்கள் விடியற்காலை எழுந்து படித்து அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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