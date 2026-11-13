வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
மகிழ்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். வழக்குகளில் சாதகமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் மக்கள் விரும்பும் பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்யத் தொடங்குவீர்கள். விவசாயிகள் ஊடுபயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் ஏற்றுக்கொண்ட பதவிகளில் திறம்படச் செயலாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு கடின முயற்சிகளுக்குப் பிறகு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். பெண்கள் புதிய சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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