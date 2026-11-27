வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பண வரவு அதிகரிக்கும். அனுகூலமான செய்தி ஒன்று வந்து சேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சுறுசுறுப்புடன் பணியாற்றுவார்கள். வியாபாரிகள் போட்டி, பொறாமைகளை சாதுரியத்துடன் சமாளிப்பீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் சராசரிக்கும் கூடுதலாக லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் உரங்களுக்கு அரசாங்க மானியத்தைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களே புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றுத் தருவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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