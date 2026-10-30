வார பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
மற்றவர்களின் நல்லெண்ணங்களுக்குப் பாத்திரமாவீர்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனை மேன்மையை ஏற்படுத்தும். சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வருமானம் உயரக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடையை செலவு செய்து அலங்கரிப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு கலை நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்தில் மனதை ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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