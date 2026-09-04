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வார பலன்கள் (செப். 3 - 10) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:30 pm IST

உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் உங்கள் இல்லம் தேடிவருவார்கள். உடன் பிறந்தோரிடம் ஒற்றுமை கூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் பொருள்களை விற்பீர்கள். விவசாயிகள் மகசூல் அதிகரித்து, லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தங்கள் எண்ணங்களை ரகசியமாகச் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெற கடுமையாகப் போராடுவீர்கள். பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் விளையாடும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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