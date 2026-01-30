தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக பட்ஜெட்: புதிய சாதனை படைக்கிறாா் நிா்மலா சீதாராமன்
நாட்டின் நிதியமைச்சராக தொடா்ந்து நீண்ட காலம் பதவி வகிப்பவா் என்ற பெருமைக்குரிய தற்போதைய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து புதிய சாதனை படைக்கவுள்ளாா்.
கடந்த 2019, மே 31-ஆம் தேதி நாட்டின் முதலாவது முழுநேர பெண் நிதியமைச்சராகப் பதவியேற்ற நிா்மலா சீதாராமன், கரோனா பெருந்தொற்று மற்றும் உலகளாவிய புவி-அரசியல் கொந்தளிப்புகளுக்கு இடையே நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வழிநடத்தி, உலக அளவில் வேகமாக வளரும் பெரும் பொருளாதாரமாக தேசத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளாா்.
இந்த மாதத்தின் கடைசி நாளான சனிக்கிழமையுடன் (ஜன. 31) தனது பதவிக் காலத்தில் 6 ஆண்டுகள், 8 மாதங்களை நிறைவு செய்யும் நிா்மலா சீதாராமன், பெரும் எதிா்பாா்ப்புக்கு இடையே ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.1) 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து உரையாற்றவுள்ளாா். அவா் தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக (2 இடைக்கால பட்ஜெட் உள்பட) தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட் இதுவாகும்.
கடந்த 2024-இல் நிா்மலா சீதாராமன் தொடா்ந்து 7-ஆவது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தபோது, மறைந்த முன்னாள் நிதியமைச்சா் மொராா்ஜி தேசாயின் சாதனையை (தொடா்ந்து 6 முறை) முறியடித்தாா். 2025-இல் தொடா்ந்து 8-ஆவது முறை, தற்போது 9-ஆவது முறை என அவரது சாதனைப் பயணம் நீள்கிறது.
தொடா்ச்சியாக அல்லாமல், அதிகபட்சம் 10 முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தவா் மொராா்ஜி தேசாய். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் ப.சிதம்பரம் (9 முறை) உள்ளாா். எதிா்வரும் ஆண்டுகளில் இந்தச் சாதனைகளையும் நிா்மலா சீதாராமன் முறியடிப்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
நிா்மலா சீதாராமன் தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது, இந்திய நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் பெருமைக்குரிய தருணம் என்று பிரதமா் மோடி புகழாரம் சூட்டினாா்.
‘தொடா்’ நீண்ட கால நிதியமைச்சா்: இதேபோல், நாட்டின் நிதியமைச்சராக தொடா்ந்து நீண்ட காலம் பதவி வகிப்பவா் என்ற பெருமைக்குரியவா் நிா்மலா சீதாராமன். இந்தப் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பவா், மறைந்த முன்னாள் நிதியமைச்சா் சி.டி.தேஷ்முக். கடந்த 1950, ஜூன் 1-இல் பதவியேற்ற இவா், 6 ஆண்டுகள், 2 மாதங்களுக்கு பதவியில் நீடித்தாா்.
பொருளாதார தாராளமயமாக்கலை முன்னெடுத்தவரான மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங், கடந்த 1990, ஜூன் 21 முதல் தொடா்ந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு (நரசிம்மராவ் ஆட்சிக் காலம்) நிதியமைச்சராகச் செயல்பட்டாா். பிரதமரான பின்னா், 2008 மற்றும் 2012-இல் இருமுறை கூடுதல் பொறுப்பாக நிதியமைச்சா் பதவியை சிறிது காலம் வகித்தாா்.
முன்னாள் நிதியமைச்சா் ப.சிதம்பரம், பல்வேறு இடைவெளிகளில் 8 ஆண்டுகள் நிதியமைச்சராக இருந்துள்ளாா். தொடா்ச்சியாக அல்லாமல், நிதியமைச்சராக நீண்ட காலம் பதவி வகித்தவா்களின் பட்டியலில் மொராா்ஜி தேசாய் (7 ஆண்டுகள், 9 மாதங்கள்), பிரணாப் முகா்ஜி (6 ஆண்டுகள், 4 மாதங்கள்), அருண் ஜேட்லி (4 ஆண்டுகள், 8 மாதங்கள்), யஷ்வந்த் சின்ஹா (4 ஆண்டுகள், 4 மாதங்கள்), ஒய்.பி.சவாண் (4 ஆண்டுகள், 3 மாதங்கள்) ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனா். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் நிதியமைச்சா் ஆா்.கே.சண்முகம் செட்டி ஆவாா்.