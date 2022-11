தெலுங்கில் ‘லவ் டுடே’ படத்தை வெளியிடும் விஜய் பட தயாரிப்பாளர்!

பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற ‘லவ் டுடே’ திரைப்படத்தின் தெலுங்கு வெளியீட்டை கைப்பற்றியுள்ளார் விஜய் பட தயாரிப்பாளர்.

கல்பாத்தி எஸ்.அகோரம், கல்பாத்தி எஸ்.கணேஷ், கல்பாத்தி எஸ்.சுரேஷ் ஆகியோர் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் லவ் டுடே. ‘கோமாளி’ புகழ் பிரதீப் ரங்கநாதன் இந்தத் திரைப்படத்தை இயக்கி நாயகனாக நடித்துள்ளார்.

சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக தயாராகியுள்ள ‘லவ் டுடே’ திரைப்படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 'நாச்சியார்' படத்தில் நடித்த இவானா நடித்துள்ளார். சத்யராஜ், ராதிகா சரத்குமார், யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களிலும் நடித்துள்ளனர். யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இதுவரை இப்படம் ரூ.20 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதால் திரைப்படத்தின் திரையரங்க எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது சிங்கபூரிலும் திரையரங்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் தெலுங்கு வெளியீட்டு உரிமையை வாரிசு படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனர் தில் ராஜூ கைப்பற்றியுள்ளார்.

We are elated to present the blockbuster #LoveToday, a youthful laugh riot in Telugu in association with @Ags_production.



Coming to theatres very soon.



A @pradeeponelife show

A @thisisysr Vibe @archanakalpathi@aishkalpathi https://t.co/KG1qor7NgM pic.twitter.com/NzLvG896Fm