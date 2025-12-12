சாம் சிஎஸ் குரலில் வெளியான ரெட்ட தல படத்தின் புதிய பாடல்!

நடிகர் அருன் விஜய்யின் “ரெட்ட தல” திரைப்படத்தின் புதிய பாடலான டார்க் தீம் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
கிரிஸ் திருக்குமரன் இயக்கத்தில் நடிகர் அருண் விஜய் நடிப்பில் உருவான ரெட்ட தல திரைப்படம் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
ஆக்ஷன் திரில்லர் படமான இதில், நடிகர்கள் சித்தி இத்னானி, தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஜான் விஜய், பாலாஜி முருகதாஸ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
முன்னதாக சாம் சிஎஸ் எழுதி, இசையமைத்த கண்ணம்மா பாடல் தனுஷ் குரலில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இந்நிலையில், இன்று(டிச. 12) புதிய பாடலான டார்க் தீம் பாடல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பாடலை சாம் சிஎஸ் எழுதி, இசையமைத்துப் பாடியுள்ளார்.
